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В Благовещенске могут вернуть единую платежную квитанцию за ЖКХ

В Благовещенске могут вернуть единую платежную квитанцию за ЖКХ

Благовещенский район | 30 янв 2021 | 12:13

В Башкирии могут вернуть единую платежную квитанцию за жилищно-коммунальные услуги. Об этом на пленарном заседании Госсобрания заявил министр ЖКХ РБ Борис Беляев.

«Эта система у нас прорабатывается, пилотный проект в Благовещенске. Результаты увидим в этом году. Далее планируем Уфу к этому проекту привлечь. При положительном эффекте планируем все муниципалитеты подключить», – сказал Беляев.

Чиновник отметил, что такой единый документ будет не просто удобен для жителей республики – он позволит экономить.


«Когда в документе уже вся цифра обозначена, как минимум будет экономия на этих банковских процентах, которые они берут за каждый платеж», – подытожил Беляев.
Напомним, информация о том, что в Башкирии внедрят единый платежный документ за коммунальные услуги, появилась в декабре прошлого года.

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Источник: gorobzor.ru

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