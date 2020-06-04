Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев предложил свой метод борьбы с нашествием комаров

Министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев предложил свой метод борьбы с нашествием комаров

Министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев предложил свой метод борьбы с нашествием комаров

| 04 июн 2020 | 18:45

В социальных сетях заместитель премьер-министра правительства РБ – министр жилищно-коммунального хозяйства Борис Беляев тоже высказался о проблеме нашествия комаров.



Борьба с кровососами уже вовсю ведется. А что касается дворовых территорий, то здесь, по мнению Бориса Беляева, обработка неэффективна. Он отметил, что гражданам надо обратить внимание на дезинсекцию подвалов МКД. Наибольшая часть насекомых же обитает в скверах, парках и на водоемах.

Минздрав Башкирии рассказал о причинах массового появления комаров

Читайте также:

Минздрав Башкирии рассказал о причинах массового появления комаров
— Обработка же подвалов многоквартирных домов, должна быть организована управляющими компаниями с привлечением предприятий, осуществляющих соответствующую деятельность. Этот вид работ входит в минимальный перечень и финансируется за счет статьи «Содержание». Жители, при необходимости, могут подать заявку в свою управляющую организацию для проведения дезинсекции, — написал Борис Беляев.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: