Министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев предложил свой метод борьбы с нашествием комаров

| 04 июн 2020 | 18:45

В социальных сетях заместитель премьер-министра правительства РБ – министр жилищно-коммунального хозяйства Борис Беляев тоже высказался о проблеме нашествия комаров.







Борьба с кровососами уже вовсю ведется. А что касается дворовых территорий, то здесь, по мнению Бориса Беляева, обработка неэффективна. Он отметил, что гражданам надо обратить внимание на дезинсекцию подвалов МКД. Наибольшая часть насекомых же обитает в скверах, парках и на водоемах.

— Обработка же подвалов многоквартирных домов, должна быть организована управляющими компаниями с привлечением предприятий, осуществляющих соответствующую деятельность. Этот вид работ входит в минимальный перечень и финансируется за счет статьи «Содержание». Жители, при необходимости, могут подать заявку в свою управляющую организацию для проведения дезинсекции, — написал Борис Беляев.

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