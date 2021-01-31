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«Для здоровья полезно»: мэр Уфы попросил жителей самим почистить снег

«Для здоровья полезно»: мэр Уфы попросил жителей самим почистить снег

Уфа | 31 янв 2021 | 15:56

Глава башкирской столицы Сергей Греков сегодня, 31 января, в социальных сетях написал обращение к жителям Уфы. Столичный градоначальник попросил их почистить снег возле своих машин самим. 

«Воскресенье можно провести по разному. Кто-то пошел на концерт, кто-то на каток. А дворники наши говорят, что можно было бы, наконец, снег у своих машин почистить. Ведь снега в этом году много. Да и для здоровья полезно», – прокомментировал он.

В качестве иллюстрации к своей просьбе новый мэр прикрепил фотографию с узкой тропинкой на заснеженной дороге. Местоположение фото Греков не уточнил.

Ранее Радий Хабиров встретился 30 января с теплоснабжающими организациями республики — ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (входит в состав федеральной группы «Интер РАО») и МУП «Уфимские инженерные сети». Темой совещания стала завышенная плата за теплоснабжение за декабрь 2020 года.

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Источник: gorobzor.ru

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