Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Сергей Греков возглавит Полномочное представительство Башкирии в Москве

Сергей Греков возглавит Полномочное представительство Башкирии в Москве

13:26, 14 фев 2022

Глава администрации Уфы Сергей Греков покидает свой пост. Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Усилия, компетенции и тот опыт, который есть у Сергея Грекова, нам очень нужен будет в Москве. Я предложил ему возглавить Полномочное представительство Республики Башкортостан в Москве в ранге вице-премьера республиканского правительства. Это как раз тот случай, когда наилучшие качества - профессиональные, человеческие, он имеет большой опыт и в бизнес-проектах».

Сергей Греков с 16 декабря 2020 года исполнял обязанности главы администрации Уфы. 15 января прошлого года был избран главой администрации Уфы.

Ранее сообщалось о том, что Ратмир Мавлиев сложил полномочия главы администрации Нефтекамска. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Теги: Уфа Греков Сергей Николаевич
Читайте также

Сергей Греков избран исполняющим обязанности мэра Уфы
Политика в Башкирии
Сергей Греков избран исполняющим обязанности мэра Уфы
Сергей Греков избран новым мэром Уфы
Политика в Башкирии
Сергей Греков избран новым мэром Уфы
Рустам Галеев назначен заместителем мэра Уфы по экономическим вопросам
Политика в Башкирии
Рустам Галеев назначен заместителем мэра Уфы по экономическим вопросам
Рустем Акбашев назначен начальником финансового управления мэрии Уфы
Политика в Башкирии
Рустем Акбашев назначен начальником финансового управления мэрии Уфы
Фанис Аминев назначен и.о. главы администрации Баймакского района
Политика в Башкирии
Фанис Аминев назначен и.о. главы администрации Баймакского района
Гуллярию Ялчикаеву назначили замглавы администрации Уфы по социальным вопросам
Политика в Башкирии
Гуллярию Ялчикаеву назначили замглавы администрации Уфы по социальным вопросам
В Башкирии мэр города потребовал закрывать предприятия игнорирующие коронавирусные ограничения
Политика в Башкирии
В Башкирии мэр города потребовал закрывать предприятия игнорирующие коронавирусные ограничения
Мэр Уфы поблагодарил жителя столицы за проявленный героизм во время спасения девочки
Общество в Башкирии
Мэр Уфы поблагодарил жителя столицы за проявленный героизм во время спасения девочки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: