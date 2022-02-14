Сергей Греков возглавит Полномочное представительство Башкирии в Москве
13:26, 14 фев 2022
Глава администрации Уфы Сергей Греков покидает свой пост. Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров.
«Усилия, компетенции и тот опыт, который есть у Сергея Грекова, нам очень нужен будет в Москве. Я предложил ему возглавить Полномочное представительство Республики Башкортостан в Москве в ранге вице-премьера республиканского правительства. Это как раз тот случай, когда наилучшие качества - профессиональные, человеческие, он имеет большой опыт и в бизнес-проектах».
Сергей Греков с 16 декабря 2020 года исполнял обязанности главы администрации Уфы. 15 января прошлого года был избран главой администрации Уфы.
Ранее сообщалось о том, что Ратмир Мавлиев сложил полномочия главы администрации Нефтекамска. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.