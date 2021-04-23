В Нуримановском районе реконструируют систему канализации

Нуримановский район | 23 апр 2021 | 09:44

Систему канализации села Павловка в Нуримановском районе Башкирии наконец то реконструируют. Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ уже направило пакет документов для включения этого строительства в региональную адресную инвестиционную программу 2021 года. Эту информацию озвучили в пресс-службе региональной Общественной палаты.



— Общественница Кристина Недорезова была инициатором разрешения этой проблемы в Нуримановском районе, - рассказали в ОП РБ. - Вопрос о свалке мусора в пойме Павловского водохранилища поднимался на встрече членов Общественной палаты с главой региона Радием Хабировым. Активистка напомнила о необходимости замены очистных сооружений в селе Павловка и возможности рекультивации местной свалки.

По мнению г-жи Недорезовой, сточные воды попадают в реку Уфу, а от некачественной питьевой воды страдают жители населённых пунктов, расположенных ниже по течению.



Радий Хабиров поручил направить на место сотрудников контрольного управления своей администрации, чтобы вместе с муниципалитетом и общественниками определить пути решения экологической проблемы. И вот процесс сдвинулся с мертвой точки.

— Нуримановский район не мог добиться этого около 10 лет, и вот, наконец, получилось, — подытожила заместитель председателя Общественной палаты РБ Кристина Недорезова.

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Фото: из архива newsbash.ru