Мэр Уфы объяснил, почему плохо убираются улицы города

01 июн 2021 | 09:51

Коммунальщики не справляются с уборкой улиц из-за низких зарплат. Это следует из объяснения мэра Уфы Сергея Грекова, которое он дал 1 июня во время еженедельного оперативного совещания в администрации города.







Напомним, накануне глава Башкирии Радий Хабиров обрушился с жесткой критикой на управление ЖКХ столицы республики, оценив результаты его работы как «безобразие» и пригрозив увольнением заместителю мэра Марату Гайфуллину, если ситуация не изменится в течение одной недели.



Греков признал, что сейчас нормативы по уборке улиц в городе не выдерживаются.

«После вчерашнего совещания мы видим, что все-таки у нас происходит. В прошлом году мы закупили необходимую технику, для того чтобы наш город был чистым. Мы закупили и пылесосы, и поливомоечные машины, — прокомментировал Греков. — Но видим сегодня, что эта техника работает у нас не 24 часа в сутки, как положено работать любой дорогой технике. Она работает 8 часов в сутки».

По словам главы города, техника простаивает из-за нехватки водителей, которые не торопятся устраиваться на работу с низкой заработной платой. Греков признал, что люди, работающие на высокотехнологичной технике, «должны получать достойную зарплату», чтобы на каждой машине было «минимум по три человека».



Однако конкретных решений для повышения заработной платы коммунальщикам озвучено пока не было.





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