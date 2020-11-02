Власти Башкирии назначат исполняющего обязанности мэра Уфы
Уфа | 02 ноя 2020 | 10:23
Сегодня, 2 ноября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики поднял вопрос об исполняющем обязанности мэра Уфы.
Напомним, в минувшую субботу, 31 октября, Уфа простилась с покойным главой администрации Ульфатом Мустафиным. Его похоронили в родном селе в Чекмагушевском районе.
- Жизнь идет и нам нужно о городе подумать. – заявил на совещании Радий Хабиров. – Александр Геннадьевич (Сидякин. – Ред)., я вас прошу проконсультироваться с городским советом. Пока не будет понятна фигура будущего главы [города], пусть совет или администрация назначат исполняющего обязанности. Чтобы вся управленческая деятельность города не останавливалась ни на минуту.
Напомним, мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался после осложнений, вызванных коронавирусом и пневмонией. Градоначальник умер в московской больнице 29 октября.