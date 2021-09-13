В МинЖКХ Башкирии рассказали, когда в домах включат отопление

12:30, 13 сен 2021

Сегодня, 13 сентября, на оперативном совещании в правительстве республики сообщили, когда в домах и учреждениях будет включено отопление. Вопрос министру ЖКХ региона Алану Марзаеву задал глава Башкирии Радий Хабиров.







По словам Алана Марзаева, если на следующей неделе сохранится такая же погода, как и в настоящий момент, то отопление планируется дать 16 сентября

«Если руководствоваться информацией, представленной Гидрометцентром, то планируется, если погода не поменяется, к 20-22 сентября уже ниже 8 градусов будет на протяжение пяти суток. Поэтому, если данный прогноз будет сбываться, предлагаю с 16-го числа текущего месяца начать поэтапное подключение социальных объектов», – сообщил Алан Марзаев.

Глава Башкирии отметил, что сейчас для министерства подключение тепла – самая главная задача и для ее реализации дан комфортный период.



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