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"Давайте подключайте сегодня вечером": Радий Хабиров о подаче тепла в Башкирии

Добавлено: 23.09.19
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Рубрика: Политика
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"Давайте подключайте сегодня вечером": Радий Хабиров о подаче тепла в Башкирии

Пока в отдельных районах республики думают, как справляться с неожиданно выпавшим снегом, в правительстве Башкирии обсуждают подключение жилых домов к отоплению. Вопрос одним из первых подняли на утренней оперативке в понедельник, 23 сентября, сообщает сайт Newsbash.ru.


— У нас уже осень настает, и люди начинают мерзнуть. Ко мне поступает много обращений, что холодно. Надо принимать какое-то решение. Потом потери тепла выльются в то, что люди начнут болеть, будут брать больничные, — обратился к участникам летучки в правительстве Радий Хабиров.

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Вице-премьер Борис Беляев отчитался, что на сегодня решение о начале отопительного сезона приняли в 45 муниципалитетах, батареи потеплели более чем в половине соцобъектов региона и в 21% жилых домов. Уфа приняла решение о начале отопительного сезона сегодня, 23 сентября. В связи с погодными условиями включить отопление рекомендовали во всех районах республики.

Также представители правительства доложили, что уже четыре дня подряд в республике держится среднесуточная температура на уровне +8 градусов, и метеопрогноз не обещает потепления.
— Давайте примем решение. Что тут мудрить? Давайте подключайте сегодня вечером. Разумеется, это касается садиков, больниц. Мы все лето готовились к отопительному сезону. Сегодня в 20:00 мне доклад о включении отопления предоставьте. Отслеживайте жалобы, — сказал Радий Хабиров. 

В выходные глава республики заявлял, что в 70 процентах муниципалитетов пришли к выводу, что пришла пора включать отопление.

Так, в нескольких социальных учреждениях региона отопление уже дали по заявлению руководителей. Это детские сады, больницы, школы. По нормам отопление в дома должны подать, когда на протяжении пяти суток подряд среднесуточная температура воздуха на улице не превышает +8 градусов.
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