"Давайте подключайте сегодня вечером": Радий Хабиров о подаче тепла в Башкирии
Пока в отдельных районах республики думают, как справляться с неожиданно выпавшим снегом, в правительстве Башкирии обсуждают подключение жилых домов к отоплению. Вопрос одним из первых подняли на утренней оперативке в понедельник, 23 сентября, сообщает сайт Newsbash.ru.
— У нас уже осень настает, и люди начинают мерзнуть. Ко мне поступает много обращений, что холодно. Надо принимать какое-то решение. Потом потери тепла выльются в то, что люди начнут болеть, будут брать больничные, — обратился к участникам летучки в правительстве Радий Хабиров.
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Также представители правительства доложили, что уже четыре дня подряд в республике держится среднесуточная температура на уровне +8 градусов, и метеопрогноз не обещает потепления.
В выходные глава республики заявлял, что в 70 процентах муниципалитетов пришли к выводу, что пришла пора включать отопление.
Так, в нескольких социальных учреждениях региона отопление уже дали по заявлению руководителей. Это детские сады, больницы, школы. По нормам отопление в дома должны подать, когда на протяжении пяти суток подряд среднесуточная температура воздуха на улице не превышает +8 градусов.
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