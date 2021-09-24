Мэр Уфы назвал точную дату начала отопительного сезона

11:51, 24 сен 2021

Глава администрации Уфы Сергей Греков 23 сентября подписал постановление о начале нового отопительного сезона. Подачу тепла в многоквартирные жилые дома начнут с 25 сентября, сообщается на сайте мэрии.







В постановлении поручено руководителям предприятий-поставщиков тепловой энергии приступить к подаче тепла потребителям в соответствии с их заявками. Контроль за своевременной подачей теплоносителя потребителей возлагается на руководителей подразделений администрации Уфы, глав администраций районов столицы.



По всем возникающим вопросам жители города могут обратиться в колл-центр городского штаба по работе в отопительный период по номеру: 277-09-11.

Также жители могут обратиться в свою управляющую компанию, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации.

Читайте также: Жители Башкирии раскритиковали неразбериху с отоплением в республике

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram



