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Глава Башкирии поставил "двойку" министру ЖКХ

Глава Башкирии поставил "двойку" министру ЖКХ

11:18, 12 окт 2021

Радий Хабиров раскритиковал отчет министра ЖКХ Алана Марзаева на оперативном совещании в правительстве республики. После доклада руководителя ведомства об акции «Зеленая Башкирия» Радий Хабиров отчитал чиновника за невыполнение задания.

- Задание моё вы, Алан Викторович, не выполнили. Опять двойку получили. Пригласите Ольгу Сарапулову.Сядьте, поговорите. Каждый глава муниципалитета должен получить прямое задание. Потом с них необходимо собрать понимание: какая эта аллея, сколько деревьев они там посадят. Вот этот хаос, когда деревья втыкают, где ни попадя, чтобы этого больше не было, — сказал руководитель региона.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Хабиров Радий Фаритович Алан Марзаев ЖКХ
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