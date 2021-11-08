В Башкирии предложили законсервировать мусоропроводы в многоквартирных домах

14:13, 08 ноя 2021

Глава Минэкологии Башкирии Урал Искандаров предложил законсервировать мусоропроводы в жилых многоквартирных домах. Об этом он заявил сегодня, 8 ноября, на оперативном совещании в республиканском правительстве. По его мнению, такая инициатива способствует продвижению культуры отдельного сбора отходов.







— Для стимулирования населения к раздельному сбору отходов считаю необходимым законсервировать мусоропроводы в жилых домах, а при строительстве новых и вовсе отказаться от этих систем еще на уровне проектирования, — заявил Искандаров.



По его словам, в республике 2176 домов имеют систему мусоропроводов (в общей сложности более 6000). Искандаров отметил, что внедрение отказа от таких проектов и консервация ложится на органы местного самоуправления. Чиновник неоднократно добавил, что всё это делается в рамках продвижения раздельного сбора отходов. При этом, как заявил министр, пилотными проектами станут Октябрьский и Туймазы, где, пообещал он, понизится стоимость платежей за вывоз мусора.

Глава региона возразил.

— У нас пока цепочка не вся выстроена, чтобы такое обещать, — сказал Радий Хабиров.

— То ли вы не Цицерон, то ли я... Не убедили вы меня свои докладом. Людей вы такими призывами тоже не убедите.

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Фото: news.myseldon.com

Он поинтересовался, как проходит работа с регоператорами и как жители реагируют на нововведения. В пример Искандаров почему-то привел уже не Октябрьский и Туймазы, а Стерлитамак. Впрочем, и там, по его словам, местные не вполне благожелательно встретили инициативы министерства.