В Башкирии заявили о возможности снижения оплаты за вывоз мусора

14:05, 08 ноя 2021

После введения раздельного сбора отходов в Башкирии может уменьшиться плата за вывоз мусора. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщил министр экологии республики Урал Искандаров.







По его словам, система разделения мусора сейчас внедряется в Уфе, Октябрьском и Нефтекамске, а также Туймазинском, Салаватском, Учалинском, Шаранском, Давлекановском, Зилаирском и Аургазинском районах.

— Внедрение системы раздельного сбора мусора приведет к снижению платы граждан за его вывоз, — отметил Искандаров.

Глава республики Радий Хабиров порекомендовал главе Минэкологии быть осторожнее в выражениях. Он отметил, что вопреки словам министра об уменьшении тарифов в городах и районах, где развивается раздельный сбор мусора, плата за вывоз отходов не снизилась.





— Вы аккуратнее говорите, когда публично выступаете. В этом есть смысл, что, если мы раздельный сбор мусора организуем, соответственно, тогда и платежка должна уменьшиться. Отработайте с одним из городов, посмотрите, как это работает, возможно это или нет, прежде чем людям это обещать, — заявил Хабиров.

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Искандаров сообщил, что для этого нужно обратиться в тарифный кабинет и установить отдельный тариф для раздельного сбора.