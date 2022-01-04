Жительница Уфы возмутилась состоянием подъездов

11:22, 04 янв 2022

Жительница Уфы возмутилась тем, в каком состоянии находится подъезд. И это несмотря на немаленькие платежи в фонд капитального ремонта. Свой вопрос она адресовала главе региона.





«Мы ежемесячно оплачиваем капитальный ремонт в сумме 400 рублей в месяц, в год 4800. В подъезде 34 квартиры, в доме 4 подъезда. Помимо этого мы платим налоги, квартплату и многое другое.



Ответьте пожалуйста — куда уходят наши деньги? Посмотрите что творится в нашем подъезде по адресу Российская 15, подъезд 1. Это по вашему нормально? Мы живем в столице Башкирии. В подъезде потоп, ужасно холодно.

Хотелось бы все же получить ответ на мой вопрос. Куда уходят наши деньги? С этим вопросом останавливаться не собираюсь, пока не получу ответ, либо не увижу результат работы», — написала Регина Егорова.





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Фото: из открытых источников