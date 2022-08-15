В Башкирии с 1 сентября произойдут изменения в платежках за коммунальные услуги

11:52, 15 авг 2022

Теперь за использование общедомового имущества сверх нормы будут платить жильцы







Министерство жилищно-коммунального хозяйства сообщает о том, что с 1 сентября этого года вступит в силу постановление Правительства РФ об изменении в платежах за коммуналку.



Их суть заключается в том, что скоро жители многоквартирных домов будут сами оплачивать все коммунальные ресурсы, которые использовали на содержание общедомового имущества.





Напомним, сейчас управляющая компания покрывает расходы выше нормы за свой счет, а население оплачивало лишь сумму, установленную по нормативу.



Ранее сообщалось о том, что жители Башкирии обратились к главе республики с возмущением новым способом оплаты услуг ЖКХ. Теперь все счета приходят отдельно и платить за них тоже необходимо отдельно на различных сайтах.

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