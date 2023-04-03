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Как снизить тариф на содержание общего имущества в многоквартирном доме в Башкирии

Как снизить тариф на содержание общего имущества в многоквартирном доме в Башкирии

10:59, 03 апр 2023

Жители Башкирии получат платежки с новыми начислениями за коммунальные услуги общедомового имущества МКД. В платежный документ будут включены свет, вода, канализация в подъездах, подвалах, чердаках, другими словами, все, что входит в состав общедомового имущества.



Однако с 1 сентября прошлого года за общедомовое имущество жители МКД могут платить не только по нормативу, но и по счетчикам, что позволит сэкономить на расходах. Как сообщает портал «Объясняем. Башкортостан», для этого собственникам многоквартирного дома необходимо провести собрание, составить протокол и передать его управляющей компании.

Напомним, что данные перерасчеты за предыдущий год управляющие компании производят в первом квартале следующего года. 

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Автор: mkset.ru
Теги: тарифы
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