Как снизить тариф на содержание общего имущества в многоквартирном доме в Башкирии

10:59, 03 апр 2023

Жители Башкирии получат платежки с новыми начислениями за коммунальные услуги общедомового имущества МКД. В платежный документ будут включены свет, вода, канализация в подъездах, подвалах, чердаках, другими словами, все, что входит в состав общедомового имущества.







Однако с 1 сентября прошлого года за общедомовое имущество жители МКД могут платить не только по нормативу, но и по счетчикам, что позволит сэкономить на расходах. Как сообщает портал «Объясняем. Башкортостан», для этого собственникам многоквартирного дома необходимо провести собрание, составить протокол и передать его управляющей компании.



Напомним, что данные перерасчеты за предыдущий год управляющие компании производят в первом квартале следующего года.

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