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В Уфе без холодной воды останутся почти 2 тысячи домов

В Уфе без холодной воды останутся почти 2 тысячи домов

14:33, 29 окт 2022

Более 1800 домов в уфимской Нижегородке на сутки останутся без холодной воды.

Как правило, все плановые работы по ремонту и обслуживанию коммунальных систем в Уфе проводят в теплое время года, но иногда происходит по-другому. Руководитель УГЗ Уфы Рафаэль Ахметов во время заседания оперштаба Уфы сообщил, что с 11 часов 1 ноября до 10 2 ноября без холодной воды останутся 7 социальных объектов, 1788 частных и 22 многоквартирных домов в уфимском микрорайоне Нижегородка.



Для того, чтобы обеспечить граждан технической водой, коммунальщики обустроят пункты раздачи – всего их будет 10. Также будут обустроены 57 точек вывода воды на нижних этажах домов.

Маломобильным и пожилым гражданам пообещали доставлять воду прямо до дома.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа
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