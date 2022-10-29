В Уфе без холодной воды останутся почти 2 тысячи домов

14:33, 29 окт 2022

Более 1800 домов в уфимской Нижегородке на сутки останутся без холодной воды.



Как правило, все плановые работы по ремонту и обслуживанию коммунальных систем в Уфе проводят в теплое время года, но иногда происходит по-другому. Руководитель УГЗ Уфы Рафаэль Ахметов во время заседания оперштаба Уфы сообщил, что с 11 часов 1 ноября до 10 2 ноября без холодной воды останутся 7 социальных объектов, 1788 частных и 22 многоквартирных домов в уфимском микрорайоне Нижегородка.







Для того, чтобы обеспечить граждан технической водой, коммунальщики обустроят пункты раздачи – всего их будет 10. Также будут обустроены 57 точек вывода воды на нижних этажах домов.



Маломобильным и пожилым гражданам пообещали доставлять воду прямо до дома.

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