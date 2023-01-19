В Бирске из-за утечки без воды остались более 300 домов

12:20, 19 янв 2023

В башкирском городе Бирске из-за утечки на водопроводе 19 января без холодной воды остались 1,1 тыс. жителей более 300 домов. Большинство из них частные, 19 – многоквартирные, на два этажа. Об этом сообщило региональное МЧС.



– Также под отключение попало пять социально-значимых объектов, один производственный объект и администрация Бирского района. Все руководители объектов предупреждены. В случае необходимости будет организован подвоз воды, – добавили в экстренном ведомстве.







Работы по устранению коммунальной аварии планируется завершить только к вечеру, до 21:00.



Ранее сообщалось о том, что в Бирске пожарный извещатель спас жизнь женщине.

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