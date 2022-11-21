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Какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря 2022 года

Какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря 2022 года

11:17, 21 ноя 2022

Россиянам рассказали, какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря этого года, пишет РИА Новости.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что в первую очередь поднимутся цены на горячую и холодную воду, тепло, газ, электроэнергию и ТКО. При этом рост цен не должен превышать 9%.



Плана за содержание и ремонт жилья, капремонт, за радиоточку в этом списке нет. Установление предельных тарифов на них не распространяется.

Льготы на оплату услуг ЖКХ могут получить одиноко проживающие и семьи со среднедушевым доходом, который ниже величины прожиточного минимума. Льгота предоставляется в том случае, если платежи за ЖКХ превышают установленную долю от их совокупного дохода.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: ЖКХ тарифы
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