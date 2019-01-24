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В Краснокамском районе 300 домов подключат к центральному водоснабжению

Добавлено: 24.01.19
Просмотров: 61
Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Краснокамский район
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В Краснокамском районе 300 домов подключат к центральному водоснабжению

З00 домов в Краснокамском районе наконец подключат к центральному водоснабжению. В селе Новокабаново завершилась реконструкция системы коммуникаций, протяженностью 13 километров. Ремонтные работы начались ещё в сентябре 2017 года.

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В Башкирии 300 домов в Краснокамском районе подключат к водоснабжениюПодрядчики обязались сдать объект через год, но возникли непредвиденные сложности. Компании пришлось проводить дополнительные работы по замене участка трубы, чтобы избежать перебоев с давлением.

Эрина Якупова, жительница с. Новокабаново:
«У нас колодезная вода есть, но она некачественная. Ее приходится кипятить два раза, но все равно остается осадок, накипь. Ломается все: стиральная машина, термопот. Из-за этого нам нужна была вот такая качественная хорошая вода. Мы очень рады. Хочу поблагодарить всех, кто принимал в этом участие».
На сегодняшний день заявки на подключение воды подали более 50 % сельчан. Параллельно был решен еще один проблемный вопрос – установка пожарных гидрантов. Таким образом на улицах появились 43 водозаборных приспособления.
Рамиль Ганиев, главный инженер ООО УЖКХ г. Агидель:
«Мы рады, что село Новокабаново обрело новый ресурс в виде централизованного холодного водоснабжения».

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