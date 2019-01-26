В коммунальные расходы введут страховку жилья
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В квитанции добавят еще одну новую строку. Она будет предназначена для страховки жилья. Граждане будут вынуждены платить за нее 150 рублей в месяц.
Новый закон вступят в силу уже летом текущего года. Страховые программы разработают и утвердят регионы. Граждане, которые жилье не застрахуют, смогут рассчитывать только на государственную помощь.
Фото: Интернет
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