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В коммунальные расходы введут страховку жилья

Добавлено: 26.01.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
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В коммунальные расходы введут страховку жилья

В квитанции добавят еще одну новую строку. Она будет предназначена для страховки жилья. Граждане будут вынуждены платить за нее 150 рублей в месяц.

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Страховка включает в себя риски повреждения или разрушения жилья, в том числе, и пожар. «Российская газета» сообщает, что пункт о страховке не будет обязательным, граждане сами смогут принять решение оплачивать ее или нет. Ущерб пострадавшим будет возмещен, исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья. Сумма зависит от конкретного субъекта.

Новый закон вступят в силу уже летом текущего года. Страховые программы разработают и утвердят регионы. Граждане, которые жилье не застрахуют, смогут рассчитывать только на государственную помощь.
Фото: Интернет

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