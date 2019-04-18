Обычаи башкирской свадьбы

Довольно долго башкиры сохраняли древний обычай брачного сговора детей еще в колыбельном возрасте. В знак сговора родители с обеих сторон пили разведенный мед или кумыс из одной и той чашки. Тогда же можно было обговорить и размер калыма, который обычно включал в себя домашний скот, две-три рубахи, пару сапог, халат и т. п.

Автор: Гриф Хайруллин

Башкиры женились лишь на девушках другого рода. Брак между молодыми людьми одного и того же рода мог быть допущен, если их родство было не ближе пятого-шестого поколения. Нередки были случаи смешанных браков с татарами, с казахами. Напомним, что царский указ 1736 - года запрещал браки между башкирами и татарами, дабы избежать их взаимного влияния. Разрешение на башкирско-татарский брак мог дать только губернатор, за разрешение следовало отдать одного драгунского коня в пользу казны.Процесс бракосочетания начинался со сватовства. При получении положительного ответа проводились сговор о бракосочетании, договор о калыме, которые сопровождались скромным угощением. Позже жених приезжает в дом невесты в сопровождении родителей и родственников мужского пола. Гостей угощают бишбармаком, а они одаривают хозяев. Гостевание продолжается 2-3 дня. Позже следует ответный визит родителей невесты в дом жениха, будущая теща одаривает новых родственников и, в свою очередь, получает подарки от них. Следует сказать, что подарки могли быть весьма скромными. Допускалось, например, чтобы в качестве подарка преподнесли лоскут ткани. Вот уж поистине: не дорог подарок, а дорого внимание!В согласованный обеими сторонами день проводится обряд бракосочетания. Это очень скромное мероприятие проводят в доме невесты в присутствии близких и уважаемых аксакалов аула. Мулла спрашивает у отца жениха, берет ли он эту девушку в жены своему сыну. Получив утвердительный ответ, обращается с подобным вопросом к отцу невесты: берет ли он этого джигита в мужья своей дочери. При отсутствии отца вопрос задается старшему родственнику мужского пола, в более поздний период стали задавать эти вопросы непосредственно жениху и невесте. При положительных ответах мулла записывает акт бракосочетания в метрическую книгу, читает подобающую молитву и объявляет молодых мужем и женой.После уплаты половины калыма жених получает право посещать свою невесту. Приезд жениха обычно сопровождается шуточными каверзами. Было принято подъезжать к аулу невесты уже в сумерках. К этому времени подружки прятали невесту. Жених должен был быстро отыскать свою будущую жену, в противном случае это грозило ему язвительными насмешками со стороны аульных девушек. Да и отыскав невесту, еще следовало поймать ее и пронести на руках сопротивляющуюся невесту. Во всем этом жених прибегал к помощи женщин аула. Одарив их немудреными подарками, он получал практическую поддержку и ему удавалось избежать насмешек. Жених и невеста оставались наедине в доме какого-нибудь родственника, ведь жених не мог появляться один перед будущими тестем и тещей, пока не выплатит калым полностью.Лишь после уплаты калыма проводилась свадьба. Таким образом, процесс вступления в брак можно условно разделить на три этапа: сватовство, бракосочетание (никах) и свадьба. В тех или иных районах проживания башкир были различные варианты обрядов бракосочетания, но везде явно усматриваются указанные три этапа.Свадьба проводилась пышная, в продолжении 2-3-х дней. Все эти дни с утра до вечера бурлило веселье: все пели, плясали, состязались в остроумии, угощались бишбармаком и кумысом. Устраивались конные скачки, соревнования по национальной борьбе. Аульная молодежь устраивала собственную вечеринку в одном из домов.Перед отъездом в дом своего мужа невеста прощалась со всем аулом. Она обходила родственников, дарила им полотенца, скатерти, нитки и т. п. на память, те тоже одаривали ее. Невеста двигалась в окружении подруг, четверо из которых держали развернутый платок над ее головой. Подруги выводили обрядовые налевы - плач. Затем невесту обряжали в лучшие одежды и вели к повозке, на которой она должна была уехать в аул мужа. Невеста должна была показывать, что она всячески сопротивляется отъезду, не выходила из дома, пока ей не подарят что-нибудь. Существовали и другие обычаи. Например, подруги и родственницы невесты могли забрать постель из ее приданого, спрятать ее, завязать хитрым узлом. Тогда жених одаривал других женщин, которые приходили к нему в помощь и в шуточной борьбе освобождали постель.Невеста уезжала из аула в повозке, жених ехал отдельно на коне. Подруги с воплями и плачем провожали обоз далеко за околицу аула.При вступлении в дом мужа молодая женщина должна была трижды становиться на колени. Этим самым выражалась дочерняя покорность родителям мужа и уважение к семейному гнезду, где ей предстояло жить. Еe поднимали с колен, вели в дом, где она обменивалась подарками со своими новыми родственниками. На следующий день ее провожали к источнику за родниковой водой. Она бросала в воду серебряную монету на счастье. Ей полагалось очень аккуратно набрать воды в ведра и на коромыслах донести до дома, не расплескав по дороге.Случалось, что невесту похищали. Это могло произойти против воли девушки, а в иных случаях - no обоюдному согласию. Последнее могло иметь место, когда молодые люди были связаны чувством взаимной любви, а родители девушки не давали согласия на этот брак. Похищение могло произойти даже и при согласии родителей. В этом случае удавалось избежать многих расходов, связанных со свадебными празднествами.Башкирская женщина вела всю домашнюю работу: приготовление пищи, доение коров и кобылиц, шитье, изготовление домашней ткани и т. д. Она пользовалась гораздо большей свободой, чем, например, женищина-мусульманка Средней Азии. Женщина принимала участие в общих празднествах наравне с мужчинами (правда, чаще всего женщины сидели за отдельным столом). С участием парней и девушек проводили посиделки и веселые вечеринки. У башкирок не привилось правило полностью закрывать лицо, пожилые женщины и несовершеннолетние девочки могли вообще не закрывать лицо. Строгое правило не показываться с открытым лицом действовало разве что для женщины перед свекром.Башкирка оставалась полновластной хозяйкой своего приданого. Муж не имел права использовать это имущество без ее согласия. При неудовлетворительном отношении со стороны мужа женщина могла уйти из этого дома, забрав все свое имущество. В случае кончины мужа вдова становилась женой одного из его братьев. Однако и в этом случае немало зависело от самой женщины. Она могла, например, отказаться от замужества вообще, посвятив себя воспитанию своих детей.