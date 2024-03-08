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Секрет подорожания яиц раскрыт: ФАС назвал причину

Секрет подорожания яиц раскрыт: ФАС назвал причину

11:28, 08 мар 2024

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла тайну резкого подорожания куриных яиц. Глава ФАС Максим Шаскольский заявил о возбуждении десяти дел по фактам антиконкурентных соглашений и сговора между компаниями, что стало настоящим шоком для рынка.

Расследование ФАС выявило неприглядную картину: крупнейшие производители яиц вступили в сговор, искусственно завышая цены на свою продукцию. Эта жажда наживы обернулась для потребителей 80%-ным ростом цен на яйца в течение года!

Но ФАС не дремлет! В ответ на бесчинства монополистов служба активизировала свою деятельность, ужесточив контроль за ценообразованием на рынке продуктов питания. Результаты не заставили себя ждать: средний уровень наценок на яйца и куриное мясо был снижен с 22% до 6%, что стало ощутимым облегчением для кошельков россиян.

Несмотря на усилия ФАС, борьба с яичным картелем еще не окончена. За последнюю неделю цены на яйца снизились на 1,3%, но остаются довольно высокими, по мнению многих экспертов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца цены
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