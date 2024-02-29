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Сколько будут стоить яйца в марте: эксперты назвали новые цены

Сколько будут стоить яйца в марте: эксперты назвали новые цены

11:00, 29 фев 2024

Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цен на яйца в марте. Как сообщил Росстат на прошлой неделе, с 20 по 26 февраля цены на яйца снизились на 0,2%. Это противопоставляется росту цен в предыдущие недели. В годовом исчислении падение цен с начала года составило уже 2,3%.

Аналитики полагают, что производители продолжат снижать оптовые цены на яйца и мясо кур в ближайшее время. Это окажет понижательное давление и на розничные цены. В январе из-за сокращения поголовья птицы производство яиц незначительно уменьшилось. Однако Минсельхоз ожидает сохранения тенденции к снижению цен со стороны производителей.

В регионах картина аналогичная. Например, в Башкирии за последнюю неделю цены на яйца опустились ниже 120 рублей за десяток, падение составило 1,7%. Это несущественно на фоне прошлогоднего роста на 80%. Самые дешевые яйца сейчас можно приобрести в магазинах "Окей" по цене 93 рубля за десяток.

В итоге потребители могут ожидать дальнейшего постепенного снижения цен на яйца в ближайшие месяцы. Однако прогнозировать долгосрочную динамику пока сложно из-за волатильности рынка.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца цены
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