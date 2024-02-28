Пришли новые яйца из Турции и Азербайджана: они по-настоящему удивят

11:04, 28 фев 2024

Недавно в Россию было импортировано более двух миллионов яиц из Азербайджана и Турции, подтвердил Россельхознадзор. Эти партии предназначены для дальнейшей реализации на территории РФ. Президент страны отметил, что спрос на яйца в России превосходит предложение, что является одной из причин роста цен на этот продукт.

Специалисты говорят, что яйца из вышеупомянутых стран пользуются растущей популярностью в России благодаря доступной цене. Пока они поступают только на кондитерские предприятия для производства сладостей. В розничных магазинах можно найти лишь продукцию из Беларуси, которая присутствовала на полках и в прошлом году, а ее цена соответствует средним показателям по рынку.

В торговых точках Уфы не предлагают яиц ни из одной из вышеупомянутых стран-импортеров. Пока отсутствует и местная региональная продукция. Самые дешевые яйца на данный момент можно купить в сети «Окей» по цене 93 рубля за десяток. В то же время в других магазинах яйца дешевле 100 рублей закончились. В таких сетях как «Магнит» и «Ашан» самые бюджетные яйца стоят от 110 рублей.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru