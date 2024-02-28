В магазине нашли опасные яйца: такого от новой партии не ожидали

09:31, 28 фев 2024

Специалисты одной из лабораторий провели исследование качества куриних яиц, поставляемых на прилавки магазинов известным производителем из Кемеровской области. К сожалению, результаты показали наличие остаточных количеств антибиотиков — ципрофлоксацина и энрофлоксацина. Это является грубым нарушением стандартов безопасности пищевых продуктов.

Даже небольшие дозы антибиотиков в продуктах питания могут нанести существенный вред здоровью людей при длительном употреблении. В частности, это может привести к аллергическим реакциям, дисбактериозу и ослаблению действия антибиотиков при лечении инфекций.

Информация о результатах проверки была незамедлительно передана в Россельхознадзор для принятия необходимых мер в отношении недобросовестного производителя. Потребителям также следует проявлять бдительность и тщательно отслеживать качество и безопасность приобретаемых пищевых продуктов, особенно таких массовых, как куриные яйца. Это поможет снизить риски для здоровья.

В розничных сетях цены на яйца могут значительно различаться. Например, в магазинах «Окей» предлагают одни из самых доступных по цене яиц — порядка 93 рублей за десяток категории С2. В то время как в «Магните» и «Ашане» аналогичные яйца обойдутся минимум в 110 рублей.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru