Центральный банк сделал заявление по ценам на яйца: как раньше не будет

09:15, 26 фев 2024

На прошедшей неделе Центробанк РФ обнародовал данные о годовой инфляции, которая в январе 2024 года практически не изменилась, составив 7,44% против 7,42% в декабре 2023 года.

Одним из ключевых факторов, обуславливающих инфляцию, остается высокий спрос внутри страны. Несмотря на некоторое его снижение в последнее время, он все еще превышает возможности предложения, подчеркнули в ЦБ РФ.

В то же время, есть основания для оптимизма. Январь ознаменовался снижением цен на куриные яйца после их значительного роста в конце 2023 года. Также отмечается снижение цен на мясопродукты и туристические услуги. Вместе с тем, подорожали путешествия по России.

В целях сдерживания инфляции и недопущения избыточного расширения внутреннего спроса Центробанк продолжает реализовывать жесткую денежно-кредитную политику. Ожидается, что благодаря данному подходу к управлению финансовой системой годовая инфляция в 2024 году может сократиться до 4%.

Что касается цен на яйца, то в популярных сетях супермаркетов они колеблются в пределах 93-105 рублей за десяток. Самые доступные яйца на сегодняшний день можно найти в «Окее» — 93 рубля, в «Магните» и «Пятерочке» — от 100 рублей, а в «Ашане» — 105 рублей.

Таким образом, заявление Центробанка о том, что цены на яйца «как раньше не будут», отражает новую экономическую реальность, в которой инфляция остается под пристальным контролем, а цены на некоторые товары, включая яйца, постепенно стабилизируются.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru