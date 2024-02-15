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Распоряжение дано: новые условия для пенсионеров

Распоряжение дано: новые условия для пенсионеров

10:07, 15 фев 2024

С 8 февраля 2024 года пенсионеров и получателей других государственных пособий в России ожидают изменения, которые могут сказаться на размере их выплат. Эксперты связывают эти изменения с показателями инфляции, за динамикой которой Росстат начнет следить в феврале.

Несмотря на то, что инфляция в России замедлилась по сравнению с прошлым годом, годовой уровень остается высоким – 7,37%. Это означает снижение покупательной способности населения, особенно пенсионеров.

В связи с этим, одним из способов минимизировать потери от инфляции является использование банковских вкладов или накопительных счетов. В последнее время банки стали предлагать более выгодные условия для пенсионеров, повышая процентные ставки по вкладам.

Например, МТС-банк запустил специальный вклад для пенсионеров со ставкой 15,72% годовых на срок 6 месяцев. При размещении 500 000 рублей на таком вкладе, пенсионер может получить около 39 000 рублей дохода, что станет ощутимым дополнением к пенсии.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты пенсии
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