Подписан указ: россиян, получающих пенсию или соцвыплаты, ждет хороший бонус

12 января 2024 года, вступают в силу новые правила распоряжения денежными средствами для граждан Российской Федерации, получающих пенсионные выплаты и социальные пособия. Финансовый эксперт Виталий Никишин прокомментировал эти изменения.

В скором времени Росстат опубликует официальные данные об уровне инфляции за 2023 год. По предварительным подсчетам, инфляция составила около 7,5%. Это близко к тому показателю, на который были проиндексированы пенсии и социальные выплаты в начале прошлого года.

Такая ситуация означает, что постепенно пенсии и пособия будут обесцениваться и терять покупательную способность. Виталий Никишин рекомендует гражданам хранить свои сбережения в банковских вкладах. Процентные ставки по вкладам сейчас достигают 16% годовых, что в два раза превышает уровень инфляции.

По данным сервиса «Сравни.ру», наиболее выгодные условия по вкладам предлагают «Газпромбанк» и «Росбанк» — до 16,5% и 16,7% годовых соответственно. Таким образом, размещение средств в банковских вкладах позволит не только сохранить, но и преумножить сбережения граждан.

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Автор: Семен Подгорный