Из магазинов исчезли дешевые яйца: такого поворота не ожидали

15:53, 25 фев 2024

Потребители с удивлением обнаружили, что цены на куриные яйца в магазинах резко пошли вверх. Этот неожиданный скачок вызвал недоумение у многих покупателей, привыкших покупать доступные по цене яйца.

Куриные яйца традиционно пользуются высоким спросом и являются одним из самых востребованных продуктов в рационе россиян. Однако в последние недели ситуация кардинально изменилась. Как сообщают потребители, ещё совсем недавно можно было купить десяток яиц по цене около 93 рублей. Это временное снижение цен было вызвано резким скачком стоимости яиц и необходимостью завозить данный продукт из-за рубежа.

Тем не менее, как показывает реальность, цены на яйца вновь поползли вверх. В крупных торговых сетях, таких как "Магнит" и "Ашан", минимальная цена за десяток яиц уже перевалила планку в 100 рублей. Более того, по данным Росстата, средняя стоимость яиц по стране превысила 120 рублей за десяток и продолжает расти с каждой неделей.

Подобный ценовой феномен вызывает обеспокоенность у рядовых потребителей, привыкших покупать доступный по цене продукт. Эксперты предполагают, что рост цен на яйца может быть связан с различными факторами - изменениями в производстве, логистике, спросе на рынке. Как бы то ни было, подорожание яиц ставит новые вызовы перед покупателями и заставляет их пересмотреть привычную корзину покупок.

Автор: Семен Подгорный