Новый тренд в магазинах: теперь яйца можно покупать поштучно всего за 9 рублей

09:08, 04 мар 2024

В последнее время в розничных магазинах стали замечать необычный подход к продаже куриных яиц — их стали предлагать покупателям поштучно. Так, например, яйцо второй категории можно приобрести за 9 рублей, а десяток получается всего 90 рублей.

Напомним, что в конце 2023 года цены на куриные яйца резко возросли, достигнув порой 140 рублей за десяток. Это вызвало большое недовольство среди покупателей. В связи с этим региональные власти предприняли меры — стали организовывать ярмарки, где яйца второй категории продавались по более доступной цене — 90-100 рублей за десяток. Однако дешевого товара, как правило, не хватало.

С начала 2024 года ситуация с ценами на яйца немного стабилизировалась, хотя в магазинах они по-прежнему держатся выше 100 рублей за десяток. Видимо, борьба за доступные качественные продукты продолжается.

В настоящее время самые дешевые яйца можно купить по 80 рублей за десяток — именно по такой цене продают яйца категории С2 в сети «Ашан». Яйца категории С1 начинаются от 120 рублей. В сети магазинов «Магнит» категория С2 стоит 100 рублей за десяток.

Автор: Семен Подгорный