Яйца по 85 рублей за десяток: вернутся ли прошлогодние цены на ярмарке

21:15, 03 мар 2024

В последние выходные перед весенними праздниками на ярмарки завезли партию из 160 тысяч куриных яиц от известных производителей. Это событие вызвало ажиотаж среди ценителей натуральных продуктов и любителей вкусно поесть.

У машин с яйцами выстроились длинные очереди покупателей, желающих приобрести этот дефицитный в последнее время продукт. В прошлом году также завозили крупные партии яиц по очень привлекательной цене - всего 85 рублей за десяток, что стало отличной новостью для экономных горожан. Сейчас стоимость яиц немного выше - порядка 100 рублей.

Однако в последнее время в регионе отмечался рост цен на куриные яйца, чего ранее не наблюдалось. Несмотря на это, в министерстве сельского хозяйства заверяют, что дефицита яиц не предвидится, так как местные птицефабрики произвели почти миллиард яиц за прошлый год.

Итак, первая весенняя ярмарка с продовольствием стала настоящим хитом у жителей города. Полакомиться свежими продуктами от ведущих производителей теперь стало проще, несмотря на некоторое повышение цен.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru