В крупных магазинах рухнули цены на яйца: новые цифры по-настоящему удивят

09:02, 05 мар 2024

В крупных торговых сетях городов наблюдается значительное снижение цен на куриные яйца. Новые ценники на этот продукт вызвали настоящее удивление среди покупателей, поскольку столь низких цен не наблюдалось уже давно. Согласно данным Росстата, в настоящее время средняя стоимость десятка яиц составляет около 118 рублей.

Наиболее доступные яйца можно приобрести в торговой сети «Окей», где десяток яиц категории С2 продается по цене 93 рубля. Яйца высшей категории С0 в этой сети стоят от 120 рублей за десяток. В гипермаркетах «Ашан» самые дешевые яйца категории С1 реализуются по цене 105 рублей, в то время как яйца категории С0 можно купить от 110 рублей за десяток. Что касается торговой сети «Магнит», то здесь яйца категории С1 продаются за 110 рублей, а яйца высшей категории С0 стоят от 130 рублей за десяток.

Аналитики отмечают, что в прошлом году произошел значительный рост цен на яйца, увеличившись примерно в полтора раза. При этом Башкирия стала одним из регионов, где рост цен на этот продукт был наиболее существенным, превысив 80% в годовом исчислении. С начала 2024 года наблюдается незначительное снижение цен на яйца, которые опустились с 130 до примерно 118 рублей.

Автор: Семен Подгорный