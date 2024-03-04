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Яичный провал: почему импорт из Турции и Азербайджана не дошел до наших столов?

Яичный провал: почему импорт из Турции и Азербайджана не дошел до наших столов?

10:52, 04 мар 2024

В конце 2023 года Россельхознадзор дал зеленый свет на импорт яиц из Турции и Азербайджана, что открыло новые возможности для потребителей. Эксперты прогнозировали привлекательную цену на импортную десятку — около 90 рублей, что на фоне общего роста цен могло стать весомым аргументом в пользу импорта.

Однако, вопреки ожиданиям, поставки яиц из этих стран в регионы не наблюдаются. На полках магазинов по-прежнему доминирует продукция отечественных брендов из разных уголков России: Воронежской, Курской, Липецкой областей, а также из Беларуси.

Как ни парадоксально, но даже с разрешением на импорт, яйца отечественного производства остаются фаворитом покупателей.

Представители правительства пояснили, что импортные яйца идут в основном на переработку, на производство кондитерских изделий. В то же время, цены на яйца российских производителей значительно снизились, предлагая покупателям широкий выбор по доступным ценам.

На сегодняшний день самые выгодные предложения можно найти в «Ашане» — 85 рублей за десяток. «Окей» предлагает яйца по цене от 93 рублей, а в «Магните» цены стартуют от 100 рублей.

Почему же импортные яйца не завоевали рынок?

  • Цена. Несмотря на прогнозы экспертов, импортные яйца не оказались значительно дешевле отечественных. С учетом логистических расходов их цена может быть сопоставима с ценой на яйца российских производителей.
  • Привычка. Потребители уже привыкли к вкусу и качеству отечественных яиц, и им требуется время, чтобы попробовать и оценить импортную продукцию.
  • Предпочтение к локальным брендам. Во многих случаях покупатели предпочитают продукцию local brands, считая ее более свежей и безопасной.
Новый тренд в магазинах: теперь яйца можно покупать поштучно всего за 9 рублей Новый тренд в магазинах: теперь яйца можно покупать поштучно всего за 9 рублей
Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца
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