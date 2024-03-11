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Яйца по 170 рублей: новые цены в магазинах по-настоящему удивили

Яйца по 170 рублей: новые цены в магазинах по-настоящему удивили

09:08, 11 мар 2024

В продуктовых сетях российских городов появились весьма необычные ценники на куриные яйца. На первый взгляд, цифры на них обещают солидную экономию для семейного бюджета. Однако стоит лишь вчитаться в мелкий шрифт сортовых обозначений, как радужная картина начинает меркнуть.

Ведущие супермаркеты вроде «Магнита», «Перекрестка» и «Ленты» предлагают яйца категории С2 — самые мелкие в линейке — по весьма привлекательной цене около 100 рублей за десяток. Но любителям аппетитных, крупных яиц придется распрощаться с мечтой о выгодной покупке. Десяток категории С0 в тех же торговых точках обойдется уже в 130-160 рублей.

Отрадным исключением стал «Ашан», удививший потребителей самой низкой ценой — 80 рублей за десяток яиц С2. Увы, более крупные яйца высшей категории С0 здесь также недешевы — 121 рубль. Зато в «Окей» можно найти яйца различных калибров по цене от 93 до 170 рублей за десяток.

Таким образом, сэкономить на яичной покупке получится лишь в том случае, если домочадцы согласятся на компактные яйца С2, требующие увеличенного расхода при приготовлении омлета или выпечки. В противном случае семейному бюджету не избежать новых трат на привычные размеры «желтого золота».

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Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца цены
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