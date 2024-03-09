Яичный бум: почему цены бьют рекорды и когда ждать снижения?
12:07, 09 мар 2024
2023 год преподнес россиянам не самый приятный сюрприз: куриные яйца, продукт, который всегда считался доступным и бюджетным, взлетели в цене. Росстат подвел неутешительные итоги: яйца стали лидером подорожания среди всех продуктов питания, обогнав даже корнеплоды.
Рекордный скачок
Согласно официальной статистике, за 2023 год куриные яйца в России подорожали на 91%. Это беспрецедентный рост, который не сравнится ни с одним другим продуктом. К концу года цены достигали 130-140 рублей за десяток, а в некоторых магазинах яйца и вовсе исчезли с прилавков.
Причины «яичного кризиса»
Эксперты называют несколько факторов, которые спровоцировали резкий скачок цен. Среди них:
- Ажиотаж: слухи о возможном дефиците яиц привели к паническим закупкам, что, в свою очередь, подстегнуло рост цен.
- Удорожание кормов: из-за санкций и колебаний курса валюты цены на комбикорма для птиц значительно выросли, что увеличило расходы производителей.
- Птичий грипп: вспышки птичьего гриппа на птицефабриках привели к вынужденному забою птицы, что сократило предложение яиц на рынке.
Надежда на стабилизацию
В 2024 году ситуация с ценами на яйца начала меняться к лучшему. Рост цен приостановился, а в некоторых случаях наблюдается даже небольшое снижение. Сейчас десяток яиц в среднем стоит около 117 рублей, а в некоторых сетях супермаркетов можно найти яйца категории С2 по цене 93 рубля.
Автор: Семен Подгорный
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