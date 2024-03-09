Яичный бум: почему цены бьют рекорды и когда ждать снижения?

12:07, 09 мар 2024

2023 год преподнес россиянам не самый приятный сюрприз: куриные яйца, продукт, который всегда считался доступным и бюджетным, взлетели в цене. Росстат подвел неутешительные итоги: яйца стали лидером подорожания среди всех продуктов питания, обогнав даже корнеплоды.

Рекордный скачок

Причины «яичного кризиса»

Согласно официальной статистике, за 2023 год куриные яйца в России подорожали на 91%. Это беспрецедентный рост, который не сравнится ни с одним другим продуктом. К концу года цены достигали 130-140 рублей за десяток, а в некоторых магазинах яйца и вовсе исчезли с прилавков.

Эксперты называют несколько факторов, которые спровоцировали резкий скачок цен. Среди них:

Ажиотаж: слухи о возможном дефиците яиц привели к паническим закупкам, что, в свою очередь, подстегнуло рост цен.

Удорожание кормов: из-за санкций и колебаний курса валюты цены на комбикорма для птиц значительно выросли, что увеличило расходы производителей.

Птичий грипп: вспышки птичьего гриппа на птицефабриках привели к вынужденному забою птицы, что сократило предложение яиц на рынке.

Надежда на стабилизацию

В 2024 году ситуация с ценами на яйца начала меняться к лучшему. Рост цен приостановился, а в некоторых случаях наблюдается даже небольшое снижение. Сейчас десяток яиц в среднем стоит около 117 рублей, а в некоторых сетях супермаркетов можно найти яйца категории С2 по цене 93 рубля.

Автор: Семен Подгорный