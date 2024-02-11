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Ажиотаж в магазинах: яйца по старой цене сметают с полок

Ажиотаж в магазинах: яйца по старой цене сметают с полок

Появились удивительные новости о ценах на яйца в одном из российских магазинов. Как сообщается, теперь покупатели могут приобрести десяток яиц категории С2 под брендом "То, что надо" всего за 88 рублей. Это предложение вызвало настоящий ажиотаж среди горожан, которые получили возможность сэкономить на покупке данного продукта.

Согласно сообщениям, люди активно обсуждают этот необычный ход торговой сети и положительно реагируют на снижение цены. Отклики в социальных сетях и на сайте магазина показывают, что потребители рады и удивлены доступностью яиц по такой низкой стоимости.

Ранее, как и по всей стране, цены на яйца в городе существенно выросли, достигая 125-137 рублей за десяток. Даже Росстат констатировал повышение средней стоимости этого продукта до 130 рублей. Поэтому появление возможности купить яйца по прежним ценам стало настоящим шоком для горожан.

В других торговых точках цена на яйца выше - к примеру, в одном из гипермаркетов десяток яиц категории С2 стоит около 97 рублей. Тем не менее, предложение магазина по цене 88 рублей за десяток выглядит особенно выгодно на этом фоне.

Эксперты полагают, что такое решение торговой сети может быть связано со стремлением привлечь больше покупателей и увеличить продажи. В любом случае, горожане с радостью восприняли возможность приобрести продукт по доступной цене.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: цены яйца
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