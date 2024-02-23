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В магазинах появились новые яйца: названа новая цена

В магазинах появились новые яйца: названа новая цена

22:56, 23 фев 2024

Согласно информации, предоставленной Росстатом, за период с 13 по 19 февраля текущего года цены на яйца в России продемонстрировали рост на 0,2%. Несмотря на то, что данный показатель является относительно небольшим, он отражает некоторое ускорение темпов роста по сравнению с предыдущей неделей. В то же время, в годовом исчислении наблюдается отрицательная динамика: цены на яйца выросли на 2%.

Помимо яиц, подорожание коснулось и других продуктов питания. Так, сахар-песок прибавил в цене 0,2% по сравнению с 0,01% за предыдущую неделю. Значительный рост цен также был зафиксирован на мясные консервы для детского питания (0,6%), сухие молочные смеси для детей (0,5%) и ряд других товаров.

В то же время, некоторые категории продуктов продемонстрировали снижение цен. К ним относятся гречневая крупа (-0,6%), черный чай (-0,5%), а также сардельки, маргарин и другие продукты.

В Уфе наиболее доступные по цене яйца можно приобрести в магазине «Окей», где за десяток придется отдать 93 рубля. В «Магните» цены на яйца стартуют от 100 рублей, а в «Ашане» — от 115 рублей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца цены
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