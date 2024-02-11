Неожиданный поворот: Центробанк раскрыл, кто виноват в подорожании яиц

В 2023 году произошел резкий скачок цен на куриные яйца в России. По данным экспертов, стоимость яиц поднялась на 60% по сравнению с предыдущим годом, что вызвало шок у потребителей.

Как выяснилось из отчета Центробанка, одной из ключевых причин роста цен стал повышенный спрос на яйца со стороны фармацевтических компаний. Яйца широко используются при производстве таких вакцин, как вакцины от кори, паротита, краснухи и гриппа. Из-за ухода западных фармпредприятий с российского рынка возникла необходимость в быстром наращивании отечественного производства вакцин.

По оценкам, для выпуска вакцин потребуется 100-120 миллионов яиц в год, что составляет лишь 0,2-0,3% от общего объема производства в стране. Тем не менее, этот спрос привел к необходимости срочного расширения производства яиц в России.

Несмотря на скачок цен в 2023 году, с начала 2024 года наблюдается небольшое снижение стоимости яиц. За неделю с 30 января по 5 февраля цены снизились на 0,7% по сравнению с декабрем 2023 года. Наряду с яйцами дешевеют и другие продукты — мясо птицы, гречка, подсолнечное масло.

По словам экспертов, яйца оказались самым подорожавшим продуктом в прошлом году — цены выросли почти на 59%. В некоторых регионах рост превысил 80%. Сейчас цены стабилизировались, но значительного снижения пока не наблюдается. Самые дешевые яйца сегодня можно купить в сетях «Окей» и «Магнит» — около 90 рублей за десяток. В то время как в «Ашане» стоимость начинается от 112 рублей.

Автор: Семен Подгорный