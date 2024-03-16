Экспорт яиц из Ирана в Россию: как это повлияет на рынок

10:52, 16 мар 2024

В разгар роста цен на яичную продукцию в России, иранские производители готовятся нанести удар по ценовому фронту. Глава союза птицеводов Исламской Республики объявил о скором прибытии первой партии иранских куриных яиц на российские прилавки, открывая новую главу в торговых отношениях между двумя странами.

Этот шаг не остался незамеченным, поскольку экспорт яиц из Ирана в последние месяцы заметно вырос по сравнению с прошлым годом. Специалисты утверждают, что в феврале-марте текущего года объемы экспорта значительно превысили показатели аналогичного периода 2023 года, свидетельствуя о постоянном развитии и расширении иранского экспорта в Россию.

Появление иранских яиц на российском рынке приобретает особую актуальность на фоне роста цен на отечественную продукцию. В конце февраля Федеральная антимонопольная служба возбудила десять дел против компаний-производителей яичной продукции, обвиняя их в нарушении антимонопольного законодательства. Это обстоятельство делает прибытие конкурентоспособных иранских яиц еще более значимым событием для российских потребителей.

Эксперты убеждены, что разнообразие и доступность продуктов питания на прилавках способствуют здоровой конкуренции и, в конечном итоге, снижению цен. В этом контексте появление иранских куриных яиц может стать не только интересным экономическим событием, но и приветственным шагом к расширению выбора и улучшению доступности продуктов для потребителей.

На данный момент в магазинах из иностранных можно купить только яйца из Беларуси, цены на которые сопоставимы с российскими. Самые дешевые яйца удалось обнаружить за 93 рубля за десяток. В сети "Магнит" цены начинаются от 100 рублей, а в "Ашане" - от 106 рублей за десяток.

Автор: Вадим Рудаков