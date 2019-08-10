США заподозрили в применении климатического оружия против России
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Непогода в России, наблюдаемая во многих регионах страны этим летом, могла возникнуть из-за применения Вашингтоном климатического оружия. Такое мнение в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» высказал депутат Госдумы Алексей Журавлев, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Я думаю, они могли испытывать климатическое оружие. Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Значит, что: пожары у нас идут, ливни в Москве. Ну, обком вашингтонский работает», — сказал Журавлев.При этом парламентарий напомнил, что Россия впервые за несколько столетий опередила страны Запада по части вооружения, поэтому последние сейчас «не знают, что делать».
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