В правительстве России признали неудачной оптимизацию здравоохранения

Оптимизации здравоохранения во многих регионах России оказалась неудачной. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.





«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», — сказала вице-премьер, отвечая на вопрос, не собирается ли правительство исправлять ошибки оптимизации системы здравоохранения.

«Нет смысла вкладывать средства в текущий, а иногда даже в капитальный ремонт, это должна быть глобальная модернизация», — приводит слова Голиковой агентство Nation News.

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Министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая также стала гостем программы, отметила, что инфраструктуру поликлиник и районных больниц «никто не трогал с конца 50-х годов» и она сильно устарела. Другой приглашенный гость, первый зампред правительства РФ Антон Силуанов, заявил, что поликлиники и районные больницы находятся «в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии.Ранее Татьяна Голикова заявляла о том, что в ряде учреждений здравоохранения требуется полная модернизация.