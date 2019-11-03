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В правительстве России признали неудачной оптимизацию здравоохранения

Добавлено: 03.11.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В правительстве России признали неудачной оптимизацию здравоохранения

Оптимизации здравоохранения во многих регионах России оказалась неудачной. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.


«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», — сказала вице-премьер, отвечая на вопрос, не собирается ли правительство исправлять ошибки оптимизации системы здравоохранения.

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Министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая также стала гостем программы, отметила, что инфраструктуру поликлиник и районных больниц «никто не трогал с конца 50-х годов» и она сильно устарела. Другой приглашенный гость, первый зампред правительства РФ Антон Силуанов, заявил, что поликлиники и районные больницы находятся «в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии.

Ранее Татьяна Голикова заявляла о том, что в ряде учреждений здравоохранения требуется полная модернизация.
«Нет смысла вкладывать средства в текущий, а иногда даже в капитальный ремонт, это должна быть глобальная модернизация», — приводит слова Голиковой агентство Nation News.
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Источник: ura.news
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