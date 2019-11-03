Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Уфе ушел из жизни Данилов Вадим Николаевич - руководитель СОК «Биатлон»

В Уфе ушел из жизни Данилов Вадим Николаевич - руководитель СОК «Биатлон»

Добавлено: 03.11.19
Просмотров: 77
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе ушел из жизни Данилов Вадим Николаевич - руководитель СОК «Биатлон»

Вчера в столице Башкирии в возрасте 59 лет ушел из жизни известный спортивный организатор и руководитель СОК «Биатлон» Вадим Данилов. Он скончался в результате долгой и тяжелой болезни.

Вадим Данилов известен своим вкладом в развите республиканского биатлона, за свою жизнь он воспитал более 40 мастеров спорта и возглавил уфимский СОК «Биатлон». В свое время он завоевал звание Мастера спорта СССР по плаванию, прошел воинскую службу в Афганистане.

Прощание с умершим пройдет 4 ноября с 11:00 до 13:00 в СОК «Биатлон» на улице Комарова, 1.
Читать еще...

 Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Вадим Евсеев стал новым главным тренером ФК "Уфа"
Спорт
Вадим Евсеев стал новым главным тренером ФК "Уфа"
Скончался Ильгиз Каримов - сын народного поэта Башкирии Мустая Карима
Общество
Скончался Ильгиз Каримов - сын народного поэта Башкирии Мустая Карима
Городские и районные спортшколы Башкирии получат республиканскую субсидию
Экономика
Городские и районные спортшколы Башкирии получат республиканскую субсидию
Умер певец Евгений Осин
Общество
Умер певец Евгений Осин
В Чекмагушевском районе простятся с поэтом и журналистом Римом Идиятуллиным
Общество
В Чекмагушевском районе простятся с поэтом и журналистом Римом Идиятуллиным
В Уфе стартовали чемпионат МЧС РФ и первенство МЧС РФ на Кубок ЦС ВДПО по пожарно-спасательному спорту
Общество
В Уфе стартовали чемпионат МЧС РФ и первенство МЧС РФ на Кубок ЦС ВДПО по пожарно-спасательному спорту
Станислав Говорухин умер после долгой болезни
Общество
Станислав Говорухин умер после долгой болезни
Пятикратный чемпион Паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Кирилл Михайлов шестого октября встретился с учащимися школы-лицея № 1
Спорт
Пятикратный чемпион Паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Кирилл Михайлов шестого октября встретился с учащимися школы-лицея № 1
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: