В Уфе ушел из жизни Данилов Вадим Николаевич - руководитель СОК «Биатлон»

Вчера в столице Башкирии в возрасте 59 лет ушел из жизни известный спортивный организатор и руководитель СОК «Биатлон» Вадим Данилов. Он скончался в результате долгой и тяжелой болезни.



Вадим Данилов известен своим вкладом в развите республиканского биатлона, за свою жизнь он воспитал более 40 мастеров спорта и возглавил уфимский СОК «Биатлон». В свое время он завоевал звание Мастера спорта СССР по плаванию, прошел воинскую службу в Афганистане.



Прощание с умершим пройдет 4 ноября с 11:00 до 13:00 в СОК «Биатлон» на улице Комарова, 1.

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Фото: из открытых источников