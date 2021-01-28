Татьяна Голикова выступила против введения ковид-паспортов в России

Коронавирус в Башкирии | 28 янв 2021 | 19:02

Вводить в российских регионах какие-либо дополнительные документы для вакцинированных от коронавируса недопустимо. Такое мнение выразила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании российского президента Владимира Путина с членами правительства.







«Введение дополнительных паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс. Это на сегодняшний день недопустимо», — заявила Голикова в ходе заседания, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Она считает, что необходимый максимум — это сертификат о вакцинации.

Также Голикова рассказала, сколько вакцин от коронавируса уже произведено в стране.

«Всего сегодня нарастающим итогом произведено 8,2 млн доз. Для вакцинации граждан направлено в медицинские организации почти 2,7 млн доз», — пояснила вице-премьер на совещании.





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