В Уфе накануне Курбан-байрам сбежал жертвенный баран
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В столице Башкирии накануне священного мусульманского праздника Курбан-байрам сбежал жертвенный баран. Животное, которое, скорее всего, готовили принести в жертву, сбежало и попало в объектив видеорегистратора, сообщает сайт Newsbash.ru.
Один из пользователей сообщества «БашДТП» поделился, что снял барана на проспекте Октября в районе Театра кукол 10 августа. Будущая жертва праздника на скорости рассекал по выделеной полосе для спецтранспорта. Дальнейшую судьбу барана никто не проследил.
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