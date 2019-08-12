Почему нельзя передавать через порог деньги и вещи и как при этом поступить?

Почему нельзя передавать через порог деньги и вещи? Поверью о том, что нельзя передавать через порог деньги и вещи, не одна сотня лет. Наши предки считали, что к нему нужно относиться весьма серьезно. И вот по какой причине.





Порог между двух миров

Корни этого поверья – в языческих временах. Издавна люди закапывали прах умерших родственников именно на пороге. Они это делали для того, чтобы души не могли заходить в дом, но при этом могли помогать живым.

Порог был особым местом, который разделял два мира. Поэтому отношение к нему было трепетное, а все связанные с ним приметы стоило выполнять неукоснительно.Наши предки верили, что нельзя передавать через порог вещи, потому что таким образом можно навлечь неудачу. Считалось, что ничего не стоит переносить через черту, проведенную между двумя упомянутыми мирами.Правильно поступать так: нужно пригласить человека в дом и передать ему вещь. Либо самому выйти и вручить ему то, что нужно.Если гость намеренно хотел что-то передать через порог и ни в какую не соглашался войти в помещение, его подозревали в том, что он хочет принести несчастье. Рекомендовалось избегать контактов с такой подозрительной личностью.К деньгам у наших предков было неоднозначное отношение. Долгое время они считались злом. Если какую-то сумму передавали через порог, то таким образом не просто тревожили души умерших, а еще и делали это с плохим умыслом.Считалось, что мертвые могут обидеться из-за такой наглости и наказать обоих. Каким образом? Например, забрав себе богатство и «наградив» людей материальными трудностями.С деньгами следовало поступать, как и с вещами: либо выйти из дома и забрать или отдать их, либо пригласить человека в жилище.

Что делать, если взял или передал через порог

Какой бы хорошей ни была вещь, которую вы взяли через порог, от нее нужно поскорее избавиться. Деньги можно потратить, а с вещами поступить так: ненужные выбросить, подходящие – отдать нуждающимся.



Если человек что-то отдал через порог, то ему, по поверью, нужно быстро попросить прощения у Бога и постараться как можно скорее забыть о своей оплошности, чтобы не притягивать в дом еще больше негатива.



