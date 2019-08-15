В Уфе породистые кошки получат премии «Оскар»
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В Уфе 24 и 25 августа в «ВДНХ-Экспо» состоится Международная выставка кошек под названием «КОТопремия ОSKAR», сообщает сайт Newsbash.ru.
Фелинологическая федерация РБ уже во второй раз проводит крупное мероприятие для любителей породистых животных. Судьи из России и Литвы оценят кошек по разным критериям, а зрители смогут увидеть шоу породистых и разноглазых питомцев. Завершится Международная выставка соревнованиями кошек «Аллея славы».
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Международную выставку посетят любители кошек республики, владельцы и заводчики Приволжского, Уральского, Сибирского и других округов России, а также Казахстана. На выставке будут представлены более 25 видов самых популярных и любимых, а так же редких пород: тайская, персы, мейн-куны, экзоты, сибиряки, абиссины, британские короткошерстные, скотиш фолды и скотиш страйты, курильские бобтейлы, манчкины, сомалийская, американские керлы, бенгальские, экзоты и ориенталы, канадские сфинксы и многие другие представители кошачьего мира.
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