В Ишимбайском районе в конце августа выпал первый снег
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Сегодня, 30 августа, в Ишимбайском районе выпал первый снег. Белое полотно покрыло дороги, автомобили и крыши домов. Фотографию выложили очевидцы в соцсетях. Информацию о выпавшем снеге подтвердили местные жители, сообщает сайт Newsbash.ru.
Трудно сказать, что все удивлены таким погодным условиям. Некоторые уже морально готовятся к морозам, другие до сих пор тоскуют по отсутствующей жаре.
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— Если верить приметам, то через месяц ляжет снег, — пишет Евгений Любимов.
— Стоп, стоп, остановите Землю! Я не был готов к таким переменам. Кстати, а уже пора менять резину? — недоумевает Степан Григорьев.
— Мы даже картошку еще не успели выкопать, а уже слой снега лег. Какие сюрпризы нам подкинет погодка в очередной раз? — задается вопросом Антонина Жилина.Мы обратились за комментарием к региональным синоптикам. Они утверждают, что информация может оказаться не правдивой.
— Если бы в одном из районов Башкирии выпал первый снег, то нам бы непременно сообщили. Заморозки могут быть на почве, а в воздухе все-же пока плюсовая температура, — рассказали в Башгидрометцентре.
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