Уфимский студент создал башкирскую прошивку для смартфона

Студент из Уфы, 19-летний Кирилл Тюрганов, из любви к родному краю и народу создал первый в истории башкирский смартфон. Суть в том, что гаджет со специальной прошивкой позволяет общаться и пользоваться любимыми приложениями на родном башкирском языке. На реализацию проекта разработчику потребовалось чуть меньше года. О кропотливой работе студента рассказал его отец Анатолий Тюрганов, сообщает сайт Newsbash.ru.







— Идея возникла после создания моим сыном башкирского электронного словаря. Мы заметили, что есть потребность культуру нашу развивать, родной язык. Теперь информационные технологии могут нам в этом помочь. Смартфон будут использовать не только те, кто уже знает башкирский язык, но и те, кто только учит. На аппарате можно будет новости слушать и пользоваться соцсетями. Да, это можно делать с любого смартфона, но для этого нужно искать эти каналы, выделять потоки, подключаться. Это неудобно. В смартфоне это уже есть, — рассказывает мужчина.

— Сейчас мы ищем инвесторов, которых заинтересует наш проект. Если таковые найдутся, мы сможем закупить аппараты и выпустить первую партию башкирских смартфонов. Тогда уже и будет видно, есть ли спрос на подобную продукцию. Сейчас о стоимости готового гаджета говорить рано. Все зависит от того, сколько денег уйдет на покупку техники, — рассказывает Анатолий Тюрганов.

По его словам, на реализацию идеи ушло около 15 тысяч рублей. На эти деньги студент приобрел сам аппарат, так называемый китайский донор, и самостоятельно создал прошивку. Разработчик отмечает, что для каждой модели гаджета необходимо создавать отдельное программное обеспечение, поэтому внедрить на любой смартфон такие нововведения будет достаточно затруднительно.

Мужчина отмечает, что и на этом они с сыном останавливаться не собираются. В планах у них разработка особой социально сети для жителей Башкирии под названием «Земляки». Она позволит из любой точки мира общаться со своими друзьями.

— Даже Глава республики говорит, что родной язык нужно поддерживать. Наш электронный словарь вызвал много интереса у людей. Надеемся, что и эти проекты не останутся незамеченными, — подытожил он.

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