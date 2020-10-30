Эксперты назвали продукты, которые не рекомендуется разогревать в микроволновке
| 30 окт 2020 | 12:21
В первую очередь, специалисты предупредили, что пищу нельзя нагревать по несколько раз, так как из-за этого она теряет полезные качества.
По их словам, в микроволновых печах категорически нельзя использовать контейнеры для еды на вынос. В основном их производят из пенополистирола, который может не только плавиться, но и выделять токсины. Представляют опасность даже бумажные пакеты, так как содержат материал, поглощающий радиоволны.
Эксперты порекомендовали не помещать в микроволновки хлеб или пиццу, потому что так они могут высохнуть и потерять целостность. Чтобы этого избежать вместе с продуктами можно поставить полстакана воды.
Специалисты предупредили, что в печах не готовят брокколи. Под действием микроволн овощ теряет до 97% антиоксидантов и меняет вкус. Опасно нагревать в микроволновках и перец чили. При нагреве он выделяет такое вещество, как капсаицин, который содержится в перцовых баллончиках. Оно может привести к удушью или ожогу глаз.
Опасно разогревать в СВЧ-печах и сваренное вкрутую яйцо. Оно может взорваться как на тарелке, так и во рту. При это искриться в микроволновке могут виноград, капуста, шпинат и даже морковь.
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