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Эксперты назвали продукты, которые не рекомендуется разогревать в микроволновке

Эксперты назвали продукты, которые не рекомендуется разогревать в микроволновке

| 30 окт 2020 | 12:21

В первую очередь, специалисты предупредили, что пищу нельзя нагревать по несколько раз, так как из-за этого она теряет полезные качества.



По их словам, в микроволновых печах категорически нельзя использовать контейнеры для еды на вынос. В основном их производят из пенополистирола, который может не только плавиться, но и выделять токсины. Представляют опасность даже бумажные пакеты, так как содержат материал, поглощающий радиоволны.

Эксперты порекомендовали не помещать в микроволновки хлеб или пиццу, потому что так они могут высохнуть и потерять целостность. Чтобы этого избежать вместе с продуктами можно поставить полстакана воды.


Специалисты предупредили, что в печах не готовят брокколи. Под действием микроволн овощ теряет до 97% антиоксидантов и меняет вкус. Опасно нагревать в микроволновках и перец чили. При нагреве он выделяет такое вещество, как капсаицин, который содержится в перцовых баллончиках. Оно может привести к удушью или ожогу глаз.

Опасно разогревать в СВЧ-печах и сваренное вкрутую яйцо. Оно может взорваться как на тарелке, так и во рту. При это искриться в микроволновке могут виноград, капуста, шпинат и даже морковь.


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Источник: sterlegrad.ru

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